Zapelloni: “Per Thiago Motta è duello tra Juventus e Milan”

Dagli studi di Pressing, Umberto Zapelloni ha parlato del futuro del tecnico del Bologna, Thiago Motta. Per il giornalista, potrebbe aprirsi una sfida tra Juventus e Milan per metterlo alla guida delle rispettive squadre. Ecco le sue parole: "Thiago Motta è uno degli allenatori che ha fatto meglio nel nostro campionato. Si sta proponendo alle grandi squadre perché è in corsa per la Juventus e anche per il Milan. C'è Thiago Motta e anche Conte che torna a galla. Credo che adesso la Juventus stia valutando se ha fatto dei progressi nei giocatori rispetto l'anno scorso e qualche progresso nei giovani c'è stato obbiettivamente".