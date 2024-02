Calciomercato, la Roma ci prova per Huijsen: la richiesta della Juventus

In gol domenica contro il Frosinone, Dean Huijsen sta vivendo un momento magico alla Roma. Il difensore, in prestito dalla Juventus, è subito diventato importante per la squadra giallorossa e, secondo calciomercato.com, il club capitolino lo tratterebbe molto volentieri. Difficile per non dire quasi impossibile è che la società bianconera rinnovi il prestito secco con il quale il difensore è andato alla Roma per questi sei mesi.