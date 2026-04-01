Bosnia-Italia, Gattuso: “Chiedo scusa ma i ragazzi hanno dato tutto”

Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso al termine della finale playoff contro la Bosnia. Ancora una delusione per l’Italia che dovrà rinunciare al Mondiale per la terza volta consecutiva.

Al termine della deludente sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia, che costa all’Italia il mancato accesso ai Mondiali per la terza volta consecutiva, il Ct degli azzurri Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai. Leggiamo le sue parole:

Che sensazioni si provano? ”Posso dire che oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Siamo rimasti subito con un uomo in meno, abbiamo avuto tre occasioni per raddoppiare e non siamo riusciti a chiuderla. Dispiace, questo è calcio e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l’Italia e per il nostro movimento. Mazzata difficile da digerire”.

Cosa succederà ora? “Non voglio parlare di niente in questo momento, ma oggi è ingiusto. Sono da anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito e oggi prendo mazzate. Difficile digerire questa, hanno sorpreso anche me per il cuore che ci hanno messo. Si parla che per l’ennesima volta non siamo riusciti a centrare la qualificazione al Mondiale e questo fa male. Chiedo scusa che non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato”.

Il suo futuro? “Oggi parlare del mio futuro non è importante, era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione, ma fa male e dispiace”.