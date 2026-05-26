La Lega Serie A ha ufficializzato le date relative alla stagione calcistica 2026/2027, definendo il calendario sia del campionato di Serie A sia della Coppa Italia.

DATE DELLA SERIE A

Il campionato italiano prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e terminerà domenica 30 maggio 2027.

TURNI INFRASETTIMANALI

Saranno due i turni infrasettimanali in programma: il primo andrà in scena mercoledì 28 ottobre, mentre il secondo si giocherà il 6 gennaio.

SOSTA NAZIONALI

Sono inoltre già state fissate quattro finestre dedicate agli impegni delle nazionali, durante le quali il campionato si fermerà.

CALENDARIO COPPA ITALIA

La competizione prenderà il via il 9 agosto con il turno preliminare, seguito dai trentaduesimi il 16 agosto e dai sedicesimi previsti per mercoledì 2 settembre.

OTTAVI, QUARTI E SEMIFINALI E FINALE

Gli ottavi di finale si giocheranno a dicembre, mentre i quarti sono stati fissati per il mese di febbraio.

Le semifinali si disputeranno in due atti, il 3 marzo e il 21 aprile, mentre la finale è stata programmata per mercoledì 19 maggio 2027.