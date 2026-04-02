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SERIE A| Ufficiali le dimissioni di Gabriele Gravina

Stefania Palminteri – 2 Aprile, 15:35

Gravina

Erano nell’aria ed ora è anche ufficiale: Gabriele Gravina nel corso del Consiglio Federale ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della FIGC.

Nel corso del Consiglio Federale tenutosi oggi, Gabriele Gravina ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Presidente della FIGC. 

Il comunicato ufficiale

A inizio lavori, Gravina ha informato i massimi rappresentanti della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, della Lega B Paolo Bedin, della Lega Pro Matteo Marani, della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, dell’Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno e dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio Renzo Ulivieri, di aver rassegnato le dimissioni dall’incarico affidatogli nel febbraio 2025 e di aver provveduto ad indire l’Assemblea Straordinaria Elettiva della FIGC per il prossimo 22 giugno a Roma“.