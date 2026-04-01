NAZIONALE| Buffon al termine della gara: “È un momento delicato”

Le dichiarazioni di Gianluigi Buffon al termine della finale playoff contro la Bosnia.

L’ex portiere bianconero Gianluigi Buffon e attuale capo della delegazione della Nazionale italiana, al termine della gara contro la Bosnia, si è presentato in conferenza stampa per parlare del suo futuro. Qui sotto le sue dichiarazioni:

“Senz’altro è un momento delicato, bisognerà prendere del tempo per fare le giuste valutazioni. La stagione sportiva finirà a giugno, fino a quel momento penso che sia corretto e doveroso dare disponibilità alla Federazione e al Presidente, a tutti coloro che hanno avuto fiducia. Ci eravamo prefissi di cambiare qualcosa e apportare dei miglioramenti, l’obiettivo più grande naturalmente era quello di partecipare alla prossima edizione del Mondiale. Fino a giugno ci siamo perché è giusto che sia così, poi per altre valutazioni vedremo insieme alle altre componenti”.