Attraverso un post pubblicato su X, la Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti.
La società bianconera si unisce al dolore per la scomparsa di Igor Protti, avvenuta dopo una lunga malattia alll'età di 58 anni. La Juventus, attraverso i suoi canali social, ha ricordato l'ex giocatore di Bari, Lazio, Livorno e Napoli. Di seguito il messaggio del club bianconero:
"La Juventus si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti. Ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari".
https://x.com/juventusfc/status/2067879090690875708?s=46
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