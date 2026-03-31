Bosnia-Italia, le parole di Donnarumma: “Siamo pronti e carichi”

Il portiere degli azzurri Gigi Donnarumma ha parlato in merito al match di questa sera contro la Bosnia.

Nella giornata di ieri, giorno di vigilia dell’importantissima gara di questa sera tra la Bosnia e l’Italia, il portiere degli azzurri Gigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Leggiamo le sue dichiarazioni:

Come state vivendo questi giorni? “Siamo esseri umani, è inutile dire che questa partita non sia è sentita anche da noi. Tutti noi vogliamo fare bene e vogliamo raggiungere l’obiettivo qualificazione. Io penso che ci sia la tensione giusta, siamo pronti e carichi e dobbiamo pensare a noi e a quello che abbiamo preparato, a quello che sappiamo fare e chi siamo. Il resto viene secondo piano”.

Il primo tempo contro l’Irlanda dovrà servire da esperienza? “Sì è tutta esperienza, siamo un gruppo giovane, è normale che ci sia un po’ di nervosismo, un po’ di adrenalina. Fa parte del gioco. Con la Bosnia è una partita importante che dobbiamo approcciare subito nel migliore dei modi e prendere come esempio la prima partita e non ripetere gli errori del primo tempo. Penso che in questi giorni ci siamo preparati molto bene, siamo carichi e pronti per giocare al massimo”.



Si tratta anche di un tuo traguardo personale? “Sono davvero orgoglioso di tutto quello che ho fatto fino ad ora con l’Italia. Come in tutti i percorsi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ho perso due mondiali e c’è voglia di riportare l’Italia dove merita perché solo noi sappiamo cosa abbiamo passato quando non ci siamo qualificati e non esserci ai mondiali. Dobbiamo ripartire dalle recenti delusioni e cercare di fare tutto il possibile per riportare la Nazionale dove merita”.