Bosnia-Italia, le parole di Donnarumma: “Siamo pronti e carichi”

Nella giornata di ieri, giorno di vigilia dell’importantissima gara di questa sera tra la Bosnia e l’Italia, il portiere degli azzurri Gigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Leggiamo le sue dichiarazioni:
Come state vivendo questi giorni? “Siamo esseri umani, è inutile dire che questa partita non sia è sentita anche da noi. Tutti noi vogliamo fare bene e vogliamo raggiungere l’obiettivo qualificazione. Io penso che ci sia la tensione giusta, siamo pronti e carichi e dobbiamo pensare a noi e a quello che abbiamo preparato, a quello che sappiamo fare e chi siamo. Il resto viene secondo piano”.
Il primo tempo contro l’Irlanda dovrà servire da esperienza? “Sì è tutta esperienza, siamo un gruppo giovane, è normale che ci sia un po’ di nervosismo, un po’ di adrenalina. Fa parte del gioco. Con la Bosnia è una partita importante che dobbiamo approcciare subito nel migliore dei modi e prendere come esempio la prima partita e non ripetere gli errori del primo tempo. Penso che in questi giorni ci siamo preparati molto bene, siamo carichi e pronti per giocare al massimo”.
Si tratta anche di un tuo traguardo personale? “Sono davvero orgoglioso di tutto quello che ho fatto fino ad ora con l’Italia. Come in tutti i percorsi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ho perso due mondiali e c’è voglia di riportare l’Italia dove merita perché solo noi sappiamo cosa abbiamo passato quando non ci siamo qualificati e non esserci ai mondiali. Dobbiamo ripartire dalle recenti delusioni e cercare di fare tutto il possibile per riportare la Nazionale dove merita”.