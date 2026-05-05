La spinta di Gasperini e una giornata favorevole

La vittoria netta contro la Fiorentina ha rilanciato con forza le ambizioni della Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini ha mostrato energia, organizzazione e fame. Una prova da squadra convinta dei propri mezzi. Il rientro di pedine chiave, su tutte Manu Koné, ha ridato equilibrio e intensità. La quartultima giornata, inoltre, ha offerto uno scenario quasi perfetto: le rivali dirette hanno segnato pochissimo o nulla. La Roma, invece, ha fatto poker. Un dato che pesa, soprattutto a livello psicologico. L’approccio uomo contro uomo, tipico del tecnico, ha tolto ossigeno agli avversari e dato ulteriore senso alla scelta societaria fatta mesi fa. La corsa Champions è ancora apertissima, con i giallorossi che si portano a -1 dalla Juventus e -3 dal Milan.

Il calendario incrociato e i rischi per Juventus e Milan

Il pareggio interno della Juventus contro il Verona rischia di diventare un rimpianto enorme per Luciano Spalletti. Ora arriva la trasferta di Lecce, campo complicato e carico di tensione salvezza. La Roma, invece, andrà a Parma con maggiore serenità, pur senza sottovalutare l’impegno. Il vero snodo sarà il derby capitolino della penultima giornata, mentre la Juventus affronterà la Fiorentina. Incroci delicati, pressioni alte, margini ridotti. In caso di arrivo a pari punti, però, la Roma è in svantaggio negli scontri diretti sia con la Juventus sia con il Milan. Un dettaglio che obbliga i giallorossi a fare un punto in più, non solo a restare agganciati. Vedendo la situazione in classifica, per la Juventus pesa ancora di più il gol segnato da Gatti all'ultimo minuto proprio contro la Roma. Quel pareggio, ad oggi, risulta essere decisivo. Da quel gol i bianconeri hanno cambiato marcia, ingranando e seguendo Spalletti, mentre i giallorossi sembravano aver perso qualche certezza. Dopo i risultati di questa giornata, però, quel gol del 3-3 potrebbe non bastare più. La Juventus dovrà rialzare la testa per tenere a distanza Gasperini e i suoi, anche per potersi permettere un calciomercato che potrebbe regalare giocatori come Alisson e Bernardo Silva.

Napoli quasi al sicuro, Como spettatore interessato

Il Napoli sembra avere un vantaggio rassicurante, con più partite favorevoli e un margine consistente. A rischiare davvero sono Juventus e Milan. I rossoneri devono reagire subito, a partire dalla sfida contro l’Atalanta. Servono gol, fiducia e continuità. Intanto il Como osserva da vicino. È sesto, ma ancora in corsa. La squadra di Cesc Fàbregas gioca bene e ha entusiasmo, anche se paga qualche calo nei finali. La corsa Champions, a tre giornate dalla fine, è tutt’altro che chiusa. E ora la Roma fa davvero paura.