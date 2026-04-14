Juventus, perso un primato storico, soprasso dell’Inter dopo 50 anni

Nell'ultimo turno di Serie A, la Juventus è stata superata dall'Inter di Christian Chivu in un primato storico di oltre mezzo secolo.

Un soprasso storico

I due gol di Denzel Dumfries contro il Como non hanno avuto soltanto un peso specifico nella corsa scudetto dell’Inter, ma hanno segnato un passaggio simbolico nella storia della Serie A. Con l’ultima rete dell’olandese, i nerazzurri sono saliti a quota 5.465 gol complessivi nel massimo campionato, effettuando il sorpasso all-time sulla Juventus, ferma a 5.464. Un primato che per decenni è stato bianconero e che ora cambia padrone per una sola lunghezza. Un dato che racconta la continuità realizzativa dell’Inter nella storia del torneo e che certifica come l’attacco sia diventato il marchio di fabbrica della squadra in questa stagione. Non è un caso che proprio nell’anno in cui i nerazzurri stanno dominando il campionato si sia verificato questo cambio al vertice di una classifica così simbolica. La leadership stagionale passa anche dai numeri offensivi, e il sorpasso alla Juventus assume un valore doppio: statistico e psicologico.

Il confronto in attacco tra Inter e Juventus

Se l’Inter vola grazie a un attacco travolgente, la Juventus vive una stagione offensivamente molto diversa. I nerazzurri hanno segnato 75 gol in 32 partite, costruendo il proprio primato su continuità, ampiezza di soluzioni e partecipazione collettiva alla fase realizzativa. La squadra di Luciano Spalletti, invece, ha dovuto convivere con numeri più contenuti, pur restando il terzo attacco del campionato. I bianconeri hanno spesso costruito i propri risultati sulla solidità difensiva e sulla gestione delle partite, più che su goleade o partite ad alto punteggio. L’Inter vince segnando tanto, la Juventus vince spesso segnando il giusto. È una differenza di identità evidente: da una parte una squadra che travolge, dall’altra una che controlla. Anche nelle ultime giornate questa distanza si è vista chiaramente, con la squadra nerazzurra capace di imporsi in gare spettacolari e ricche di reti, mentre la Juventus ha raccolto punti preziosi con margini minimi, sfruttando compattezza e cinismo.

La classifica all-time dei gol in Serie A

Il sorpasso ha un valore storico perché riguarda l’intera tradizione del campionato. Secondo i dati riportati da Transfermarkt.it, questa è la graduatoria aggiornata dei gol segnati nella storia della Serie A:

Inter – 3.188 gare, 5.465 gol

– 3.188 gare, 5.465 gol Juventus – 3.149 gare, 5.464 gol

– 3.149 gare, 5.464 gol Milan – 3.127 gare, 5.132 gol

– 3.127 gare, 5.132 gol Roma – 3.147 gare, 4.639 gol

– 3.147 gare, 4.639 gol Fiorentina – 2.986 gare, 4.154 gol

– 2.986 gare, 4.154 gol Lazio – 2.845 gare, 3.984 gol

– 2.845 gare, 3.984 gol Napoli – 2.692 gare, 3.717 gol

– 2.692 gare, 3.717 gol Torino – 2.757 gare, 3.589 gol

– 2.757 gare, 3.589 gol Bologna – 2.687 gare, 3.517 gol

– 2.687 gare, 3.517 gol Sampdoria – 2.280 gare, 2.840 gol

La Juventus avrà comunque la possibilità di riprendersi subito il primato nelle ultime giornate rimaste. Ma intanto, dopo decenni di dominio, la vetta non è più bianconera.