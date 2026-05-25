Il candidato alla Presidenza della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato a margine dell'evento per il premio USSI al Circolo Canottieri Aniene, dove ha commentato i disordini avvenuti nella giornata di ieri prima del derby della Mole. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Qui mi sembra che stiamo facendo un discorso su un film già visto più volte, dove determinate condizioni partono da problemi delle tifoserie. Tutto questo non può andare bene e penso che anche i tifosi delle singole squadre non possono che condividere certe riflessioni.

Qui si tratta di un’emergenza non occasionale, ma che si verifica molto spesso e naturalmente non può andare bene”.