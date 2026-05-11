La decisione della Lega e le parole di De Siervo

La penultima giornata di campionato avrà un orario insolito per molte partite decisive. A comunicarlo è stato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Il dirigente ha annunciato che il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12.30. La scelta nasce dalla necessità di conciliare più esigenze nello stesso giorno. Nella Capitale, infatti, è in programma la finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Un evento che richiederà un grande impiego di forze dell’ordine e una gestione attenta dei flussi. "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti". De Siervo ha spiegato che l’obiettivo è trovare un punto di equilibrio tra ordine pubblico e regolamento. Le ultime due giornate prevedono la contemporaneità per le squadre con gli stessi obiettivi. La soluzione delle 12.30, secondo la Lega, permette di rispettare tutte queste condizioni.

Contemporaneità obbligata per la corsa europea

L’orario scelto per il derby non riguarderà solo le squadre della Capitale. Nello stesso slot scenderanno in campo anche Juventus, Milan e Como. Tutte sono coinvolte nella corsa ai piazzamenti europei. La contemporaneità serve a garantire la regolarità del campionato. La Lega vuole evitare qualsiasi sospetto legato ai risultati delle rivali dirette. Per questo motivo, più partite decisive si giocheranno allo stesso momento. Una scelta che può sorprendere per l’orario, ma che risponde a criteri precisi. De Siervo ha definito impraticabili altre ipotesi, come lo spostamento al lunedì sera. Una soluzione simile avrebbe creato disagi enormi per tifosi, città e organizzazione. Coinvolgere centinaia di migliaia di persone in un giorno feriale è stato ritenuto impossibile.

Attesa per l’ufficialità del programma

La Lega ufficializzerà a breve il calendario completo della giornata. L’annuncio dovrebbe arrivare già domani, sciogliendo ogni dubbio sugli orari. Le squadre attendono indicazioni definitive per organizzare la settimana di lavoro. La scelta dell’orario di pranzo rappresenta un compromesso tra esigenze diverse. Da una parte la sicurezza, dall’altra il rispetto delle regole sportive. In mezzo, un calendario che si è trasformato in un vero rompicapo. Domenica alle 12.30, quindi, non sarà un orario qualsiasi. Sarà il momento in cui una parte importante della stagione si deciderà in contemporanea su più campi.