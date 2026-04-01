NAZIONALE| Le parole di Caressa: “Mi aspetto dimissioni e riforme”

Il duro sfogo di Fabio Caressa al termine della gara contro la Bosnia: “Non è possibile che rimangano tutti al loro posto”.

Ancora una serata amara per la nostra Nazionale, che esce sconfitta nel match contro la Bosnia e vede sfumare l’accesso alla prossima edizione del Mondiale. Una sconfitta che pesa e che fa male, considerando che adesso sono ben tre edizioni consecutive dei Mondiali in cui l’Italia non parteciperà.

Tutto ciò non può passare inosservato e devono essere fatte delle considerazioni su tutto il movimento calcistico del nostro Paese. Sul punto è intervenuto Fabio Caressa, che a fine gara dagli studi di Sky Sport si è sfogato duramente.

Le dichiarazioni di Caressa

“Quello a cui abbiamo assistito stasera, la partita e i rigori non conta niente. Conta solo che per la terza volta non siamo qualificati a un Mondiale e quello che ho visto stasera con tutti i vertici ancora al loro posto mi sembra un film di fantascienza!.

Se noi vogliamo andare ancora avanti senza fare delle riforme o cambiare delle cose, quello che dicevamo 12 anni fa lo ripeteremo per sempre. È accaduto e si è ripetuto: le persone che hanno vissuto quei tracolli così pesanti hanno deciso di rimanere e stiamo ancora a vedere un Mondiale in televisione. Adesso vogliamo prendere atto di questo o no? L’Italia non è inferiore alla Bosnia. L’ambiente è negativo perché vediamo il calcio che vediamo da anni e quindi è negativo perché non si è mai voluto cambiare niente”.