Il colpo al Bentegodi che cambia la classifica

La vittoria del Como sul campo del Hellas Verona pesa tantissimo nella corsa europea. Decide il gol di Anastasios Douvikas, il tredicesimo in campionato (terzo miglior marcatore del campionato), che regala tre punti fondamentali alla squadra di Cesc Fabregas e ribalta completamente le prospettive della classifica. Il successo per 0-1 non è solo una vittoria esterna di prestigio, ma un risultato che riapre clamorosamente i giochi per il quarto posto. L’Hellas aveva anche trovato il pareggio con Bowie, ma la rete è stata annullata per il fuorigioco attivo di Valentini, episodio che ha spento le speranze dei padroni di casa e consegnato al Como una vittoria pesantissima. Una di quelle che cambiano l’inerzia di un finale di stagione e mettono pressione diretta alle rivali. Juventus e Milan, infatti, ora sentono il fiato sul collo, mentre la Roma viene scavalcata in classifica. I rossoneri saranno chiamati a rispondere ai comaschi: Allegri e i suoi affronteranno l'Atalanta questa sera in una gara dal peso elevatissimo. La Juventus, invece, ha già portato a casa i suoi 3 punti vincendo sul campo del Lecce.

Conference assicurata, ma il sogno è più grande

Con questo successo, il Como ha la certezza matematica di partecipare almeno alla prossima Conference League. Un traguardo che, visto il percorso recente del club, ha comunque un valore enorme. Solo pochi anni fa i lariani navigavano in categorie inferiori, e oggi si ritrovano a competere stabilmente per l’Europa che conta. Eppure, la sensazione è che questo non basti più. La squadra ha trovato continuità, fiducia e risultati proprio nel momento decisivo della stagione. Guardando la classifica, il quinto posto a quota 65 punti assume un significato diverso: non è un punto di arrivo, ma una base da cui tentare l’assalto a qualcosa di storico. Il bicchiere, oggi, appare decisamente mezzo pieno.

Lo sprint finale con Juve, Milan e Roma

La corsa alla Champions resta apertissima. Il Como è ora a due punti dal Milan e a tre dalla Juventus, con due giornate ancora da disputare. La Roma, nel frattempo, è stata superata e si ritrova costretta a inseguire. Molto dipenderà dai risultati delle dirette concorrenti, ma la pressione ora si è spostata sulle spalle di chi sta davanti. Anche il Napoli osserva da vicino l’evolversi della situazione, in un finale che potrebbe decidersi sul filo dei dettagli, tra scontri diretti e classifica avulsa. Il Como, intanto, ha fatto il suo: vincere a Verona e rimettere tutto in discussione. Ora, sognare non è più vietato.