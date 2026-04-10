NAZIONALE| Silvio Baldini ct ad interim per i match di giugno

Sarà Silvio Baldini a guidare gli azzurri negli impegni contro Lussemburgo e Grecia.

Sarà l’attuale ct dell’Under 21 Silvio Baldini, a guidare la Nazionale italiana nelle prossime amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, in programma rispettivamente il 3 e il 7 giugno. A comunicare la notizia è stata la FIGC con un comunicato ufficiale:

“Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff”.