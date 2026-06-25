La Juventus farà l’esordio sul campo del Frosinone il 23 agosto alle ore 18:30.
La Lega Serie A ha annunciato date e orari delle prime cinque giornate di campionato coincideranno con l'esordio nella Serie A 2026/27 nella sfida in trasferta sul campo del Frosinone.
DATE E ORARI DELLE PRIME CINQUE GIORNATE DI SERIE A
1ª giornata | Frosinone-Juventus -> domenica 23 agosto 2026, ore 18:30; 2ª giornata | Juventus-Parma -> sabato 29 agosto 2026, ore 20:45; 3ª giornata | Juventus-Milan -> domenica 6 settembre 2026, ore 20:45; 4ª giornata | Sassuolo-Juventus -> sabato 12 settembre 2026, ore 18:00/domenica 13 settembre, ore 20.45*; 5ª giornata | Juventus-Atalanta -> domenica 20 settembre 2026, ore 18:00.
*Se l’esordio europeo dei bianconeri sarà calendarizzato per mercoledì 16 settembre 2026, la gara sul campo del Sassuolo si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00, altrimenti si giocherà domenica 13 settembre alle ore 20.45.
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