NAZIONALE| Parla Tacchinardi: “È giusto cambiare ai vertici”

Le dichiarazioni dell’ex giocatore della Juventus in merito al tracollo dell’Italia. Secondo Alessio Tacchinardi è giusto ripartire con cambiamenti ai vertici del sistema.

L’ex bianconero Alessio Tacchinardi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset ha parlato della Nazionale italiana e su cosa farebbe per risollevare il nostro calcio. Di seguito le sue parole:

“Mi spiace terribilmente per Gigi Buffon e Rino Gattuso, sono due miei amici che hanno messo tutto sul campo. Però è giunto il momento di un cambiamento ai vertici anche come senso di responsabilità e rispetto verso il tifoso italiano: è il terzo Mondiale al quale non riusciamo a qualificarci, le dimissioni sono un atto di responsabilità. Cosa fare? Bisogna ripartire da degli ex calciatori, con delle riforme, servirà fatica e tempo per migliorare il calcio. Gente che sia amata e che ami la Nazionale.

Io consiglierei qualche nome come ad esempio Baggio, Maldini, Del Piero, Totti. Nomi importanti, di persone carismatiche che possano provare a cambiare qualcosa. Perché così non si può più andare avanti: purtroppo la Nazionale è andata nel baratro”.