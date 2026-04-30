Simone Inzaghi, ex allenatore dell’Inter, oggi in Arabia come tecnico dell’Al-Hilal, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dell’inchiesta sugli arbitri che ha scosso il nostro campionato. Di seguito le sue parole:

Un commento sull’inchiesta arbitrale? “L’inchiesta? Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa… È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti, Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso”.

La scelta di andare in Arabia? “Per conoscere una nuova realtà, per mettersi in discussione in un contesto diverso. Per fortuna non ho mai avuto problemi di denaro, non era quello che mi mancava. Avevo una casa meravigliosa a Milano dalla quale vedevo tutto, anche San Siro. La proposta mi ha convinto e ora eccomi qua, felice di esserci. Se mi manca l’Italia? Sinceramente no. Io in Nazionale? Non ci penso. Ho ancora un anno di contratto con I’Al Hilal e ho grande entusiasmo. Non ero mai stato lontano dall’Italia e questa avventura mi sta migliorando, sia umanamente che professionalmente”.