Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Il dirigente romano ha ottenuto il 68 percento dei voti, mentre Abete ha ottenuto il 29 percento, il resto sono schede bianche. Succede a Gravina, che si era dimesso dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia, lo scorso aprile. Si apre così un nuovo corso per il calcio italiano, con Malagò che già nei prossimi giorni dovrà scegliere il nuovo Commissario Tecnico.