Juve, Chiesa man on the match di Italia-Albania per la UEFA

Al termine del match dell'Europeo tra Italia e Albania, la UEFA ha premiato Federico Chiesa, attaccante della Juve, come mvp dell'incontro

Nella prima giornata del Girone B, l’Italia supera in rimonta l’Albania con il risultato di 2-1. Al gol al 1′ minuto di Nedim Bajrami hanno risposto prima Alessandro Bastoni e poi Nicolò Barella. In entrambi le reti non c’è dunque nessun contributo diretto o assist da parte di Federico Chiesa, rappresentante in campo della Juventus con Andrea Cambiaso. Eppure, la prova dell’attaccante è bastata per eleggerlo, da parte della UEFA, come uomo partita dell’incontro. Chiesa infatti è stato premiato per essere stato una “minaccia costante” per tutto l’arco della partita. Il giocatore, in forza alla Juve, è infatti parso in forma smagliante: una prova incoraggiante sia per il suo club che per le speranze della Nazionale italiana.