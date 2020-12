TORINO – Questa sera alle 20.45, Roma-Torino chiuderà la giornata di Serie A. Ai giallorossi serve la vittoria per agganciare la Juventus al terzo posto per stare a -3 dall’Inter e a -4 dal Milan. I granata, invece, cercheranno di dar fastidio alla squadra della capitale per risalire una classifica molto difficoltosa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<