TORINO – Nella clinica di Innsbruck, in Austria, Nicolò Zaniolo ha svolto quest'oggi una visita di controllo dal dottor Flick, medico che ha operato il centrocampista al crociato. Il giocatore della Roma ha ricevuto il via libera per tornare a correre e il suo rientro in campo sarebbe previsto verso marzo.