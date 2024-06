Ex Juve, De Rienzo: “La coppia Conte-Manna mi piace”

Riccardo Focolari Torino

Intervistata a 1 Football Club, Jolanda De Rienzo ha parlato della nuova coppia al Napoli, dal passato alla Juventus, formata da Giovanni Manna e Antonio Conte. Ecco le sue parole: “La valutazione su un direttore sportivo, così come per un calciatore, deve attendere il tempo che serve per esprimersi. A me, la coppia Conte-Manna piace.