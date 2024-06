Ex Juve, UFFICIALE: Montemurro firma per il Lione

Con un comunicato ufficiale, il Lione ha ufficializzato la firma di Joe Montemurro: l'allenatore aveva lasciato la Juve Women a fine stagione

Attraverso il suo sito ufficiale, il Lione ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina del tecnico ex Juventus, Joe Montemurro. Ecco la nota del club francese: “Originario dell’Australia, Joe Montemurro esce da un’esperienza di 3 anni a capo delle donne della Juventus di Torino, con la quale ha avuto un successo immediato e clamoroso. Nel 2021/22, dalla sua 1a stagione, vince il campionato, la Coppa e la Supercoppa, realizzando così una tripletta storica. Joe Montemurro vince un totale di 5 trofei e fa brillare il club italiano sulla scena europea. Titolare della licenza UEFA Pro, ha precedentemente guidato squadre giovanili in Australia ma soprattutto la squadra femminile dell’Arsenal per 4 stagioni (2017-2021). Anche qui vince diversi titoli importanti: la FA Women’s League Cup nel 2018 ma soprattutto la Women’s Super League nel 2019. Un trofeo che incoraggerà la League Managers Association a assegnargli il titolo di miglior allenatore dell’anno in Inghilterra. L’Olympique Lyonnais Féminin dà il benvenuto a Joe Montemurro, 7° allenatore nella storia del club, e rimane convinto che guiderà la squadra verso nuove vette nelle prossime stagioni”.