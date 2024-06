Calciomercato, con Di Gregorio alla Juve il Monza pensa a Montipò

Il Monza guarda al dopo Di Gregorio: con il portiere sempre più vicino alla Juve, i brianzoli potrebbero sostituirlo con l'arrivo di Montipò

In attesa di capire quale sarà il futuro di Wojciech Szczesny, sia la Juventus che il Monza non starebbero perdendo tempo. Infatti, indipendentemente dalla riuscita della trattativa di calciomercato con l’Al Nassr, sembra sempre più certo l’arrivo in bianconero di Michele Di Gregorio. Sponda biancorossa, l’uscita dell’estremo difensore titolare dovrebbe essere adeguatamente sostituito e al momento il direttore sportivo Michele Franco non avrebbe ancora scelto con chi rimpiazzarlo. Secondo L’Arena, ci sarebbe però un profilo che verrebbe preferito agli altri: stiamo parlando del portiere dell’Hellas Verona, Lorenzo Montipò. Le prestazione molto positive del calciatore della squadra scaligera potrebbe dunque valere un ulteriore step alla sua carriera.