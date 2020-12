Inter, Conte: “Ben vengano questo tipo di risultati che poi ti proiettano in alto in classifica…”

TORINO – Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: “Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati che poi ti proiettano in alto in classifica. Sapevamo la gara sarebbe stata complicata contro una squadra molto organizzata. Abbiamo concesso poco, ma nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Ma consideriamo che questa è la nona partita del filotto e c’è un po’ di stanchezza, inutile nasconderci. Ma bisogna finire nel migliore dei modi questo blocco di gare. Noi ora dobbiamo finire questo ciclo di partite, poi sarà giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente, cercando di capire un po’ cosa fare e cosa non fare”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<