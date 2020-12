Roma, Fonseca: “La classifica non è la cosa più importante. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione”

TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: “È sempre importante guardare la classifica, ma non è la cosa più importante. La cosa importante è pensare che abbiamo una partita difficile con l’Atalanta, siamo soddisfatti della nostra posizione ma dobbiamo pensare solo a migliorare e recuperare per domenica. Se mi aspettavo il terzo posto in classifica prima di Natale? Difficile dire cosa mi aspettavo, ma io e la squadra siamo ambiziosi. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e vogliamo andare vicino al quarto o terzo posto. È importante sentire che la squadra sta bene e in fiducia. Obiettivi stagionali? Siamo soddisfatti di avere questi punti ma siamo molto lontani dalla fine del campionato, adesso dobbiamo pensare alla gara con l’Atalanta”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<