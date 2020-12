Dall’Inghilterra: Arteta verso l’esonero, l’Arsenal punta su Allegri

TORINO- Il ko di ieri contro l’Everton potrebbe costare carissimo a Mikel Arteta, attuale tecnico dell’Arsenal. Il 2-1 subito per mano della squadra di Ancelotti avrebbe infatti mandato su tutte le furie la dirigenza del club londinese, che in 14 giornate di campionato ha fin qui raccolto solamente 14 punti, e ora l’allenatore spagnolo è vicino all’esonero. Stando a quanto riportato dal Daily Express, quotidiano britannico, la prima scelta per la panchina sarebbe Massimiliano Allegri, ancora in cerca di un incarico dopo il divorzio dalla Juventus avvenuto nell’ormai lontana estate del 2019. Il tecnico livornese potrebbe essere attratto da un’avventura in Premier League e, per convincerlo a firmare, i dirigenti dei “Gunners” sarebbero pronti a dare l’assalto a Isco, trequartista in uscita dal Real Madrid dove ha ormai rotto con l’ambiente. Lo spagnolo, come risaputo, è un pupillo di Allegri, che più volte ne aveva chiesto l’acquisto ai tempi della Juve. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<