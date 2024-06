Juve, Vlahovic e Kostic lasciano l’Europeo? La situazione

Allarme Nazionale per Vlahovic e Kostic: la Federazione Serba ha dato l'ultimatum alle autorità dopo i fatti dei cori croati e albanesi

La Serbia lascia l’Europeo? Questo è lo scenario ipotetico che emergerebbe a poche ore dalla partita che vedrà la Nazionale scendere in campo contro la Slovenia. Il pericolo per i giocatori della Juventus, Dusan Vlahovic e Filip Kostic (la cui competizione è probabilmente già finita per infortunio), avrà una risposta nella quasi immediatezza.

La reazione della Serbia ai cori croati e albanesi

Per evitare il clamoroso ritiro, la Serbia chiede dei provvedimenti drastici nei confronti dei tifosi croati e albanesi che avrebbero intonato gravi parole nei confronti della loro Nazionale. Ecco cosa ha detto il segretario generale della Nazionale Serba, Jovan Surbatovic: “Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA, anche a costo di non continuare la competizione”. Presto si saprà il destino dei giocatori della Juventus.