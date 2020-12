Roma, Mkhitaryan: “Alla fine abbiamo mollato un po’. La classifica? Siamo a dicembre…”

TORINO – Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Torino: “Stiamo facendo le cose sempre meglio. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma ci siamo preparati bene e abbiamo meritato la vittoria. Alla fine abbiamo mollato un po’. Abbiamo cercato di giocare in contropiede, abbiamo avuto occasioni per segnare di più. Ci hanno creato qualche problema, dobbiamo analizzare i nostri errori e andiamo avanti. Classifica? Siamo a dicembre, dobbiamo arrivare a maggio. Mancano troppe partite, è presto ancora. Pensiamo alla prossima partita, questo campionato è strano, le squadre sono vicine, può succedere di tutto. Dobbiamo pensare a vincere ogni partita”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<