Milan, Pioli: “Vittoria importante per il campionato. Mercato? Vedremo…”

TORINO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Abbiamo le idee chiare sul mercato, se ci saranno le opportunità per migliorare questa squadra le coglieremo altrimenti rimarremo così. Chi arriverà, se arriverà, dovrà essere predisposto a capire un certo modo di lavorare. Abbiamo creato un gruppo compatto e unito anche se è difficile gestire le tante assenze. Mancavano due difensori, due attaccanti ma i ragazzi chiamati in causa rispondono presente. Ora ci manca un ultimo sforzo, ci aspetta una partita importante e difficile tra 3 giorni e dovremo fare a meno di Kessiè che mancherà, poi potremo goderci questo 2020 che, sportivamente parlando, ci ha regalato grandi soddisfazioni. Il segnale lo diamo a noi stessi. Da quando sono arrivato il club ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili e con un'area tecnica che ha migliorato la squadra comprato giocatori giovani e di personalità oltre a una tifoseria che ci fa sempre sentire il loro entusiasmo. All'inizio la mancanza di pubblico ci ha fatto crescere, ma ora i nostri tifosi, come mi ha detto Ibrahimovic, ci farebbero volare. Vogliamo provare a dare soddisfazioni a noi stessi e a loro in un momento nel quale la vita non è normale".