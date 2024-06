Juve, senti Capello: “Impressionato da Calafiori in Nazionale”

Fabio Capello ha parlato di Riccardo Calafiori, presunto obiettivo di mercato della Juve: l'ex allenatore ha elogiato il difensore azzurro

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato la prova di Riccardo Calafiori con l’Italia nella partita contro l’Albania. L’ex allenatore si sarebbero dichiarato particolarmente meravigliato della sua performance, non sprecando paragoni. Ecco le sue parole per il calciatore del Bologna, probabile obiettivo del mercato della Juventus: “Mi ha impressionato la personalità mostrata a Dortmund. Non sembrava un debuttante a un Europeo e un quasi esordiente con la maglia dell’Italia. Un po’ quello e un po’ l’intraprendenza con la palla nei piedi. Se devo paragonare il difensore del Bologna a un giocatore del passato, il primo pensiero va a Sergio Ramos da giovane. Calafiori, proprio come Ramos, si è trasformato da terzino in centrale. Sergio Ramos, cattivo come lo ricordiamo adesso, lo è diventato nel tempo”.