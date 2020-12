Serie A, Fiorentina e Verona si spartiscono i punti: finisce 1-1

TORINO- Si è da poco concluso il primo anticipo di questo sabato della tredicesima giornata di campionato. Alle 15.00, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze è andata in scena la sfida tra la Fiorentina di Prandelli e il Verona di Juric, conclusasi sul punteggio di 1-1. I gol arrivano entrambi nel primo, ed entrami su calcio di rigore. Passano in vantaggio gli ospiti grazie alla trasfromazione di Veloso all’8′, pareggiata da quella di Vlahovic al 19′. Un risultato che fa maggiormente contenti gli scaligeri, che si assestano così al settimo posto in classifica a quota 20 punti, in attesa degli altri risultati. La cura Prandelli, invece, continua a non funzionare e i gigliati restano al diciassettesimo posto a quota 11, a soli 4 punti sopra la zona retrocessione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<