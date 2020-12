Serie A: vincono le milanesi, il Genoa cade con il Benevento. Pari tra Cagliari e Udinese

TORINO – Alle 15 di oggi sono andati in scena ben quattro match validi per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan ha confermato il primo posto vincendo 2-1 contro il Sassuolo con un velocissimo gol di Leao e con la firma di Calhanoglu su un grande assist di Theo Hernandez, mentre per i neroverdi ha segnato Berardi. L’Inter vince 2-1 contro lo Spezia e continua a rincorrere i rossoneri verso il primato della classifica. In gol Hakimi e Lukaku. Il Benevento ha conquistato i tre punti tra le mura del Vigorito contro un Genoa spento, grazie al gol di Roberto Insigne e di Marco Sau. Pari invece tra Cagliari e Udinese. Per la squadra di Di Francesco è andato in gol Lykogiannis, mentre per quella di Gotti, Lasagna. Alle 18 scenderanno in campo Atalanta e Roma, mentre alle 20.45 è previsto il big match Lazio-Napoli. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<