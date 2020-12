Serie A, alle 18 Atalanta-Roma

TORINO – Alle 18 di oggi andrà in scena Atalanta-Roma, match valido per la 13esima giornata di Serie A. I giallorossi cercheranno di stare al passo di Milan, Juventus e Inter che stanno proseguendo spedite. La squadra di Gasperini, invece, in caso di vittoria accorcerebbe le distanze sul Sassuolo e tornare in zona Europa League. Di seguito riportiamo le probabili formazioni della gara del Gewiss Stadium.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini. A disp. Sportiello, Rossi, Sutalo, Toloi, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Ilicic, Miranchuk, Muriel, Lammers, Diallo. Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, Gomez, Pasalic, Ruggeri.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. A disp. Pau Lopez, Santon, Bruno Peres, Juan Jesus, Kumbulla, Fazio, Calafiori, Cristante, Diawara, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral. Indisponibili: Pastore, Zaniolo.