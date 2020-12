Materazzi punge Conte: “Piano B? A Coverciano lo insegnano”

TORINO – Marco Materazzi, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Conte ce l’ha o no questo piano B? E’ la prima cosa che ti insegnano a Coverciano: il tuo piano, e un’alternativa. Soprattutto in Europa la difesa a quattro è la soluzione migliore ma da lì, ahimé, l’Inter è già uscita. Però, insisto, le resta la qualità: tanta, molta più degli altri. Cambiare sistema, almeno ogni tanto, può aiutare a usarne il più possibile. La difesa a quattro ha già funzionato, non dall’inizio, con Fiorentina, Torino e Cagliari: siccome Conte non è uno stupido, starà facendo le sue valutazioni”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<