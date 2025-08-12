Juve, Giannini: "Lotta Champions? Ecco chi la spunta"
L'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, sulle colonne del Quotidiano di Puglia ha parlato della lotta per la Champions
L'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, sulle colonne del Quotidiano di Puglia ha parlato della lotta per la Champions
Vittoria per i ragazzi di Brambilla, che tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Alla Next Gen basta un gol nel primo tempo.
Buone notizie alla Continassa: Arek Milik è tornato ad allenarsi stabilmente in gruppo. Luciano Spalletti potrebbe averlo già contro il Pisa.
Nuove mosse di calciomercato per la Juventus: ora si puntano due nomi dall'Atalanta. Ecco di chi si tratta
L'elenco dei convocati della Juventus Next Gen scelto da mister Brambilla per la gara contro il Ravenna e reso noto dal club bianconero
Dino Tommasi, ex arbitro, ha parlato ad Open Var, su Dazn, del gol di Koopmeiners annullato in Juve-Lazio
L'ex campione macedone Goran Pandev ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'allenatore della Juve Luciano Spalletti
Il Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime nel prepartita di Juve-Benfica
Le parole di Luciano Spalletti in vista del match tra Juve e Benfica, penultimo match del maxi-girone di Champions League
L'allenatore della Juve Women, Massimiliano Canzi, ha parlato ai microfoni di SkySport prima della finale di Supercoppa contro la Roma
Il lavoro svolto fino ad ora dal tecnico di Certaldo ha convinto il presidente della Juve. Elkann lo vuole blindare
Nelle ultime quattro gare, tra Serie A e Champions League, la squadra di Spalletti ha concesso solamente una rete
In vista del match contro il Pisa, in programma domani, alcuni giocatori della Juve potrebbero non recuperare
Attraverso il proprio profilo X, la società bianconera ricorda il gol di Marchisio contro il Torino nel derby del primo dicembre 2012
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, nella conferenza stampa pre partita, ha parlato della scorsa gara contro la Juve
Il consueto recap della società bianconera per i giocatori della Juve in campo con le rispettive nazionali nella sosta
Dopo l'infortunio al polpaccio di Cambiaghi, il CT Gattuso ha optato per una decisione anomala: l'attaccante non verrà sostituito
L'ex centrocampista della Juve Antonio Candreva ripartirà da una nuova esperienza nella Nazionale italiana Under 15
Le ufficiali di Napoli-Juve Under-20, gara valida per il decimo turno di campionato Primavera 1. Le scelte di Padoin
Martusciello farà parte dello staff di Spalletti. Per lui si tratta di un ritorno alla Juventus, dopo l’esperienza come vice di Sarri.
Paolo Condò intervistato da Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sull’arrivo alla Juventus dell'ex ct azzurro.
Tudor vuole affrontare la squadra di Xabi Alonso attraverso quelle certezze di formazione che hanno fino ad oggi caratterizzato il suo lavoro
In vista della grande sfida di Champions League, Juve-Real Madrid, i Blancos perdono un altro pezzo i difesa
In vista del big match di stasera, Juve-Milan, ecco la probabile formazione dei rossoneri che scenderà in campo
L'ex attaccante della Juve Federico Bernardeschi in un podcast ha raccontato varie storie sul club bianconero e non solo
La squadra bianconera scende in campo nella partita valida per la quarta giornata del campionato di serie a
La squadra bianconera ospiterà alla ripresa l'inter nella partita valida per la terza giornata del campionato di serie A
L'ex Juve Thiago Motta, a meno di clamorosi ribaltoni, non tornerà ad allenare in questa stagione. Ecco per quale motivo
Il tecnico della Juventus ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Parma nella prima giornata
La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato: esistono delle possibilità che si possa andare a prendere un colpo a sorpresa