NEXT GEN | Ravenna-Juventus, i convocati di Brambilla

Stefania Palminteri – 15 Febbraio, 11:52

L'elenco dei convocati della Juventus Next Gen scelto da mister Brambilla per la gara contro il Ravenna e reso noto dal club bianconero

La Juventus ha da poco reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Brambilla per la gara che la Juventus Next Gen dovrà affrontare contro il Ravenna. Questa la nota del club bianconero:

Oggi, domenica 15 febbraio 2026, la Juventus Next Gen sfida in trasferta il Ravenna, in occasione della giornata numero 27 del Girone B di Serie C: appuntamento fissato alle ore 14:30.

Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Massimo Brambilla per la sfida contro la formazione ravennate.

SERIE C | RAVENNA-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI

1 Scaglia S.

3 Gil Puche

5 Macca

6 Mulazzi

7 Puczka

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelè

11 Amaradio

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

21 Gunduz

22 Mangiapoco

24 Van Aarle

26 Pagnucco

29 Fuscaldo

30 Mazur

31 Martinez Crous

32 Licina

34 Turco

39 Cerri”.