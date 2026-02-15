NEXT GEN | Ravenna-Juventus, i convocati di Brambilla

La Juventus ha da poco reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Brambilla per la gara che la Juventus Next Gen dovrà affrontare contro il Ravenna. Questa la nota del club bianconero:
“Oggi, domenica 15 febbraio 2026, la Juventus Next Gen sfida in trasferta il Ravenna, in occasione della giornata numero 27 del Girone B di Serie C: appuntamento fissato alle ore 14:30.
Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Massimo Brambilla per la sfida contro la formazione ravennate.
SERIE C | RAVENNA-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI
1 Scaglia S.
3 Gil Puche
5 Macca
6 Mulazzi
7 Puczka
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelè
11 Amaradio
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
21 Gunduz
22 Mangiapoco
24 Van Aarle
26 Pagnucco
29 Fuscaldo
30 Mazur
31 Martinez Crous
32 Licina
34 Turco
39 Cerri”.