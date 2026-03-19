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Juve, Giannini: “Lotta Champions? Ecco chi la spunta”

Riccardo Focolari – 19 Marzo, 12:36

Giannini

L'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, sulle colonne del Quotidiano di Puglia ha parlato della lotta per la Champions

L’ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, sulle colonne del Quotidiano di Puglia ha parlato della lotta per la Champions League, che interessa Juve, Como e i giallorossi. Di seguito le sue parole: “Che ci sia qualche momento di difficoltà è inevitabile, ma l’Inter è la squadra più completa e con i più alti valori tecnici e professionali. Il Milan ha perso terreno, difficile il recupero. Conte sta rinvenendo con il Napoli, ora che ha un limite alle assenze forzate.

I bianconeri sono in ripresa adesso che ha anche un progetto futuro con l’allenatore. Una realtà splendida è il Como, che gioca molto bene, ha un allenatore bravissimo, che è stato anche un grande calciatore e sta portando innovazione in un ambiente tranquillo.
Arbitri protagonisti? A volte sono condizionati dall’occhio tecnologico, l’interpretazione del momento è un conto, quella del Var un altro. Io penso che magari si potrebbe far ricorso agli ex calciatori che meglio di tutti possono cogliere il senso di un’azione e di un fallo. Ma credo che sia molto difficile avere il coraggio di fare questa scelta.”