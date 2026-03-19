L’ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, sulle colonne del Quotidiano di Puglia ha parlato della lotta per la Champions League, che interessa Juve, Como e i giallorossi. Di seguito le sue parole: “Che ci sia qualche momento di difficoltà è inevitabile, ma l’Inter è la squadra più completa e con i più alti valori tecnici e professionali. Il Milan ha perso terreno, difficile il recupero. Conte sta rinvenendo con il Napoli, ora che ha un limite alle assenze forzate.
Juve, Giannini: “Lotta Champions? Ecco chi la spunta”
Riccardo Focolari – 19 Marzo, 12:36
L'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, sulle colonne del Quotidiano di Puglia ha parlato della lotta per la Champions