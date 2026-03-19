Juve, Giannini: “Lotta Champions? Ecco chi la spunta”

I bianconeri sono in ripresa adesso che ha anche un progetto futuro con l’allenatore. Una realtà splendida è il Como, che gioca molto bene, ha un allenatore bravissimo, che è stato anche un grande calciatore e sta portando innovazione in un ambiente tranquillo.

Arbitri protagonisti? A volte sono condizionati dall’occhio tecnologico, l’interpretazione del momento è un conto, quella del Var un altro. Io penso che magari si potrebbe far ricorso agli ex calciatori che meglio di tutti possono cogliere il senso di un’azione e di un fallo. Ma credo che sia molto difficile avere il coraggio di fare questa scelta.”