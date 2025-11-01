PRIMAVERA | Napoli-Juve, le formazioni ufficiali del match

Dopo la vittoria casalinga contro la Lazio, torna in campo la Juventus U20 di Simone Padoin. I bianconeri affronteranno i pari età Napoli in occasione della decima giornata di Primavera 1 con l’obiettivo di continuare a scalare la classifica per un posto ai playoff. Ecco le formazioni ufficiali.
Napoli: Lattisi, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara (C), Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Saviano. A disposizione: Spinelli, De Luca, Smeraldi, Anic, Favicchio, Eletto, Goricak, De Martino, Barido, Genovese, Esposito. Allenatore: Rocco.
Juventus: Huli, Bamballi, Rizzo, Milia, Keutgen, Finocchiaro, Leone, Verde (C), Durmisi, Contarini, Merola. A disposizione: Radu, Biggi, Vallana, Bellino, Bassino, Grelaud, Tiozzo, De Brul, Repciuc, Sosna. Allenatore: Padoin.