Juventus, Paolo Condò a Sky:” Spalletti ha voglia e fame di rivincita”

Paolo Condò intervistato da Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sull’arrivo alla Juventus dell'ex ct azzurro.

Paolo Condò, noto giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per parlare dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Qui sotto le sue parole:

“Stiamo parlando di un allenatore della Nazionale, di un tecnico che ha vinto soltanto due anni fa uno scudetto non banale, uno scudetto a Napoli, il terzo scudetto della storia del Napoli, sull’onda di un gioco stratosferico, perché quello scudetto lo abbiamo commentato tutti, non soltanto come risultato in sé, ma anche per la maniera in cui è arrivato. Sappiamo dal suo libro, che lui considerava l’incarico con la Nazionale, immaginandolo ovviamente, l’ultimo incarico della sua carriera, cioè il coronamento della carriera, guidare la Nazionale, immagino che avesse in mente almeno quattro anni, è andata come è andata, e lui lo ha fatto capire fin da subito.

E quindi io trovo che la Juventus sia stata un’opportunità per il club, perché è chiaro, è il club più importante d’Italia, l’opportunità di andare a guidare il club più importante d’Italia in una fase difficile della sua storia, però sempre ricco di potenzialità, ha convinto lui. E dall’altra parte credo che la Juventus abbia dato, fin dai primi colloqui, non soltanto un nome, ma una persona che aveva una voglia e una fame di rivincita eccezionale, e questo abbia convinto la società ancora di più”.