Doppio colpo dall’Atalanta: la Juventus ci prova! / Calciomercato

Nuove mosse di calciomercato per la Juventus: ora si puntano due nomi dall'Atalanta. Ecco di chi si tratta

Due svincolati dall’Atalanta nel mirino della Juventus. La notizia arriva da “Calciomercato.it” e, a pensarci bene, ha tutto il senso del mondo.

Il nome più pesante è quello di Djimsiti. Il difensore albanese a giugno saluterà Bergamo dopo anni in cui Gasperini lo ha reso uno dei centrali più affidabili del campionato. Non è uno che fa parlare di sé, non è uno che finisce sui giornali per le ragioni sbagliate — fa il suo, lo fa bene, e a parametro zero diventa improvvisamente interessante per mezza Serie A. Milan e Roma lo seguono, la Juve pure. Chi si muove prima, vince. Poi c’è Zappacosta. Carriera strana la sua — Inghilterra, qualche delusione, il ritorno in Italia e la rinascita proprio a Bergamo. Adesso ha 32 anni, il contratto in scadenza e probabilmente ancora qualche anno da giocare ad alti livelli. Per una fascia destra, come alternativa o come titolare, uno con la sua esperienza non fa mai schifo. La Juve insomma si starebbe guardando intorno senza spendere. Operazione doppia, costo zero. Bella idea, se va in porto. Ma su Djimsiti soprattutto c’è da fare in fretta — con Roma e Milan in mezzo, aspettare giugno potrebbe voler dire trovare la porta chiusa.