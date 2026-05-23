L’infortunio di Yildiz

Brutte notizie in casa Juventus a pochi giorni dal derby contro il Torino. Kenan Yildiz non sarà a disposizione per l’ultima giornata di campionato a causa di un problema fisico accusato durante l’allenamento del giovedì. Il talento turco ha avvertito un fastidio al polpaccio e si è subito sottoposto agli esami strumentali presso il J|Medical. Gli accertamenti non hanno dato l’esito sperato e lo staff medico ha deciso di fermarlo, mettendo così fine in anticipo alla sua stagione. L’assenza del numero 10 rappresenta un duro colpo per Luciano Spalletti, che perde uno dei giocatori più decisivi nel momento più delicato dell’anno. Il derby contro il Torino sarà fondamentale per le speranze europee della Juventus, ma i bianconeri dovranno affrontarlo senza uno dei protagonisti assoluti della stagione. Le condizioni del fantasista preoccupano anche la nazionale turca guidata da Vincenzo Montella, che segue con attenzione l’evoluzione dell’infortunio in vista dei prossimi impegni internazionali. Secondo le prime stime, il recupero dovrebbe richiedere tra le due e le tre settimane. Uno stop che impedisce a Yildiz di chiudere il campionato in campo dopo una stagione comunque molto positiva, caratterizzata da 11 reti e diverse prestazioni di alto livello. L’ultimo gol era arrivato contro il Sassuolo alla fine di marzo.

Le soluzioni di Spalletti per il derby

Con l’assenza di Yildiz, Spalletti è costretto a ridisegnare la trequarti offensiva in vista della sfida contro il Torino. L’ipotesi più probabile porta a Jérémie Boga, candidato a partire dal primo minuto insieme a Chico Conceiçao alle spalle di Dusan Vlahovic. Una soluzione offensiva che punta sulla velocità e sugli inserimenti per provare a mettere in difficoltà i granata. La Juventus arriva all’ultima giornata in una situazione complicata dopo la sconfitta contro la Fiorentina. I bianconeri non sono più padroni del proprio destino nella corsa alla Champions League e avranno bisogno non solo di battere il Torino, ma anche di risultati favorevoli dagli altri campi. Per centrare la qualificazione servirà infatti che almeno due tra Milan, Roma e Como non vincano le rispettive partite. In caso contrario, la Juventus dovrà accontentarsi dell’Europa League nella prossima stagione. Un epilogo che renderebbe ancora più pesante l’assenza di Yildiz, diventato nel corso dell’anno uno dei simboli della squadra. La speranza dell’ambiente bianconero è che il talento turco possa recuperare rapidamente e tornare a disposizione senza complicazioni in vista dei prossimi appuntamenti con la nazionale.