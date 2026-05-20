Il francese finisce tra i possibili sacrificabili

L’estate della Juventus potrebbe portare cambiamenti profondi soprattutto a centrocampo. Tra i nomi che stanno facendo discutere in ottica mercato c’è quello di Khéphren Thuram, diventato uno dei giocatori più appetibili della rosa bianconera dopo le ultime stagioni. Arrivato a Torino nell’estate del 2024 dal Nice per circa 20 milioni di euro, il centrocampista francese ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue qualità fisiche e tecniche. Oggi la Juventus potrebbe addirittura cederlo per una cifra vicina al doppio dell’investimento iniziale, generando una plusvalenza molto importante in un momento delicato dal punto di vista economico. L’eventuale mancata qualificazione alla Champions League obbligherebbe infatti il club a valutare con attenzione ogni operazione in uscita. E Thuram, per età, prospettive e valore di mercato, rappresenta uno dei profili più richiesti e più facilmente monetizzabili.

Numeri solidi ma potenziale ancora inesploso

I dati delle ultime due stagioni raccontano di un giocatore utilizzato con continuità. In Serie A Thuram ha collezionato presenze importanti, accompagnate da gol e assist che ne certificano la crescita offensiva rispetto agli inizi della carriera. Anche in Champions League ha trovato spazio con regolarità, mostrando segnali di maturazione soprattutto sul piano della personalità. Nonostante questo, la sensazione diffusa è che il francese non abbia ancora espresso completamente il proprio potenziale. Le sue qualità atletiche, la capacità di recuperare palloni e di strappare palla al piede lo rendono un centrocampista moderno e difficile da trovare sul mercato. A tratti, però, è mancata continuità nelle prestazioni e soprattutto quella leadership tecnica che avrebbe potuto trasformarlo in un punto fermo assoluto della squadra. Proprio questo aspetto alimenta i dubbi della dirigenza: cedere ora significherebbe rinunciare a un giocatore che potrebbe esplodere definitivamente altrove.

Spalletti lo considera centrale nel progetto

Dal punto di vista tattico, Thuram resta una pedina molto importante per Luciano Spalletti. Le sue caratteristiche fisiche e dinamiche sono quasi uniche all’interno della rosa bianconera e garantiscono equilibrio a un centrocampo che spesso ha sofferto intensità e copertura nelle transizioni. Per questo motivo, alla Continassa la situazione viene valutata con estrema cautela. La dirigenza sa bene che una cessione del genere potrebbe portare benefici immediati al bilancio, ma allo stesso tempo rischierebbe di indebolire la struttura tecnica della squadra. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dal progetto tecnico che la Juventus deciderà di seguire nella prossima stagione. Se dovesse servire una cessione pesante per finanziare il mercato, Thuram diventerebbe uno dei principali candidati alla partenza. Ma senza una proposta davvero irrinunciabile, l’idea di privarsi di uno dei centrocampisti con maggiore margine di crescita resta tutt’altro che scontata.