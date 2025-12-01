Juve, la società ricorda il gol di Marchisio contro il Torino. Il video

Attraverso il proprio profilo X, la società bianconera ricorda il gol di Marchisio contro il Torino nel derby del primo dicembre 2012

Il primo dicembre 2012, esattamente tredici anni fa, la Juve batteva il Torino per 3-0 all’Allianz. I marcatori per i bianconeri furono Claudio Marchisio, autore di una doppietta, e Sebastian Giovinco. La società, tramite il suo profilo X, ha ricordato proprio uno dei gol del Principino in quel derby, con la descrizione: “Principino #GoalOfTheDay“. Di seguito il video della società.

