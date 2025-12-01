Juve, la società ricorda il gol di Marchisio contro il Torino. Il video

Il primo dicembre 2012, esattamente tredici anni fa, la Juve batteva il Torino per 3-0 all’Allianz. I marcatori per i bianconeri furono Claudio Marchisio, autore di una doppietta, e Sebastian Giovinco. La società, tramite il suo profilo X, ha ricordato proprio uno dei gol del Principino in quel derby, con la descrizione: “Principino #GoalOfTheDay“. Di seguito il video della società.
