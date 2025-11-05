Ex Juve, nuova esperienza per Candreva: sarà nello staff tecnico della Nazionale U-15
Riccardo Focolari
5 Novembre, 20:12
candreva
L'ex centrocampista della Juve Antonio Candreva ripartirà da una nuova esperienza nella Nazionale italiana Under 15

Nuova avventura per Antonio Candreva, che entra ufficialmente nello staff tecnico della Nazionale Italiana Under 15. L’ex centrocampista di Juventus, Lazio e Inter – 677 presenze e 99 gol in carriera – ricoprirà il ruolo di assistente tecnico accanto al commissario tecnico Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi.

