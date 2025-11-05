Nuova avventura per Antonio Candreva, che entra ufficialmente nello staff tecnico della Nazionale Italiana Under 15. L’ex centrocampista di Juventus, Lazio e Inter – 677 presenze e 99 gol in carriera – ricoprirà il ruolo di assistente tecnico accanto al commissario tecnico Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi.
Ex Juve, nuova esperienza per Candreva: sarà nello staff tecnico della Nazionale U-15
5 Novembre, 20:12
L'ex centrocampista della Juve Antonio Candreva ripartirà da una nuova esperienza nella Nazionale italiana Under 15