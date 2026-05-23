Mercato in attesa di sviluppi

In casa Juventus tutto sembra momentaneamente sospeso. La società ha scelto di mantenere il massimo riserbo in una fase decisiva della stagione. Le valutazioni sul futuro dipenderanno anche dall'esito dell'ultima giornata di campionato e dalla qualificazione alle competizioni europee. Dietro il silenzio pubblico, però, il lavoro della dirigenza prosegue senza soste. Le strategie per il mercato estivo sono già state delineate e riguardano soprattutto il reparto offensivo. Molto dipenderà dalla situazione di Dusan Vlahovic, il cui futuro resta ancora incerto. L'incontro decisivo per discutere del rinnovo dell'attaccante serbo è stato rinviato. Le parti si confronteranno soltanto al termine della stagione. Da quella decisione dipenderanno le prossime mosse della società sul mercato. Nel frattempo, la dirigenza continua a monitorare alcuni profili ritenuti ideali per il nuovo progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti. Tra questi c'è un nome che piace da tempo e che potrebbe rappresentare una soluzione concreta per l'attacco bianconero.

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Kolo Muani vuole rilanciarsi

Il primo obiettivo resta Randal Kolo Muani, attaccante che negli ultimi mesi ha vissuto una stagione complicata. Il rendimento inferiore alle aspettative e lo scarso impatto realizzativo hanno inciso sul suo percorso recente. Le difficoltà incontrate hanno avuto conseguenze importanti anche a livello internazionale. Il centravanti francese non è riuscito a conquistare la fiducia del commissario tecnico Didier Deschamps, perdendo così una preziosa occasione per rilanciarsi con la nazionale. Proprio per questo motivo, il giocatore sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza che gli permetta di tornare protagonista. La Juventus rappresenta una destinazione particolarmente gradita. Il club aveva già mostrato interesse nei suoi confronti in passato e il gradimento reciproco non è mai venuto meno. Anche dal punto di vista economico l'operazione appare più accessibile rispetto a dodici mesi fa. La valutazione del giocatore si è notevolmente ridotta e questo potrebbe favorire una trattativa tra le parti. Inoltre, la possibile assenza della Champions non rappresenterebbe un ostacolo decisivo per il calciatore.

Gonzalo Garcia, la scommessa per il futuro

Se il futuro di Vlahovic dovesse portare a una separazione, la Juventus potrebbe intervenire con un secondo innesto offensivo. In questo scenario prende quota il profilo di Gonzalo Garcia, giovane attaccante del Real Madrid. Classe 2004, lo spagnolo è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama iberico. Le sue caratteristiche hanno attirato l'attenzione degli osservatori bianconeri, che lo vedono come un investimento importante per il presente e per il futuro. L'ipotesi più concreta sarebbe quella di un trasferimento in prestito. Il club spagnolo, infatti, vorrebbe continuare a mantenere il controllo sul cartellino del giocatore. Molto dipenderà anche dalle valutazioni di José Mourinho, chiamato a decidere se inserirlo stabilmente nel progetto tecnico. Qualora non trovasse spazio immediato, un'esperienza in Serie A potrebbe rappresentare il percorso ideale per completarne la crescita. La Juventus osserva con attenzione. Tra il desiderio di riportare Kolo Muani a Torino e la prospettiva di lanciare Gonzalo Garcia, il nuovo attacco bianconero inizia già a prendere forma.