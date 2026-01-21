Juve-Benfica, Spalletti a Sky: “L’aria di rigore è terra di conquista”

Le parole di Luciano Spalletti in vista del match tra Juve e Benfica, penultimo match del maxi-girone di Champions League

In vista di Juve-Benfica, che avrà inizio tra poco meno di un’ora, il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: “Secondo me dentro questa partita vedremo entrambe le fasi di entrambe le squadre. Al di là del fatto che poi condurla un po’ questa partita farà un po’ di differenza.

Se si lascia il pallino in mano a loro, con questa ragnatela di passaggi e questa qualità negli spazi stretti, se ti portano a giocare basso qualche pericolo ti tocca subirlo. Noi dobbiamo essere nelle condizioni di poter gestire un pezzo in più di partita. Non vuol dire per forza nell’area di rigore, ma non dargli tutto il tempo a loro per fare il loro gioco.

Bisogna continuare a influenzarci con questo fatto di scambiarci di ruolo, di andare in giro, di immaginarsi dove sono i vuoti e andare a prenderli. Poi bisogna anche rimanere in equilibrio, perché i ribaltamenti di fronte a campo aperto non ti permettono mai di essere tranquilli. E poi dentro l’area di rigore bisogna essere bravi: non è uno spazio, è una terra di conquista. Non ci sono spazi, lì dentro vanno strappati: bisogna prenderseli con la forza, perché non ci sono”.