NEXT GEN | Pontedera-Juventus Next Gen 0-1

Vittoria per i ragazzi di Brambilla, che tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Alla Next Gen basta un gol nel primo tempo.

Vittoria di misura per la Juventus Next Gen in trasferta contro il Pontedera. Alla squadra di Massimo Brambilla basta il gol di Sergigne Deme sull’assist di Mulazzi al minuto 33 del primo tempo. Partita che ha visto varie revisioni VAR, le “FVS” introdotte da questa stagione in Serie C. Il Pontedera ha richiamato due volte l’arbitro per rivedere delle occasioni che, secondo i toscani, avrebbero dovuto portare ad un calcio di rigore. In entrambe le occasioni, però, è stata confermata la decisione di campo. Anche il tecnico juventino Brambilla ha utilizzato il VAR a chiamata, per reclamare un rigore dato al Pontedera, successivamente tolto. Partita tranquilla per la Juventus Next Gen, che porta a casa il risultato senza rischiare troppo in difesa. Una vittoria fondamentale. I bianconeri tornano al successo dopo due stop consecutivi e blindano la zona centrale della classifica.