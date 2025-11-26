Fiorentina-Juve, Vanoli: “Pablo Marì ha sbagliato. Ecco cosa gli ho detto”

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, nella conferenza stampa pre partita, ha parlato della scorsa gara contro la Juve

ll tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, nella conferenza stampa prima della sfida di Conference League contro l’AEK Atene, ha parlato della prestazione di Pablo Mari nella gara contro la Juve. Ecco le sue parole: “Avevo sentito parlare della sua leadership e lui all’interno dello spogliatoio viene seguito. Quello che mi è piaciuto è stata la reazione nel secondo tempo con la Juventus.

In alcune occasioni, però, abbiamo sbagliato di reparto: il compagno in difficoltà va aiutato. Nel primo tempo ero arrabbiato perché ha avuto timore ed è sempre stato dietro a Vlahovic, ne abbiamo parlato e nel secondo tempo è andato bene. Questo è ciò che mi piace: parlare degli errori e far capire dove hanno sbagliato”.